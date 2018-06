Começa a venda de ingressos para o carnaval de SP

SÃO PAULO - Começaram a ser vendidos nesta segunda-feira, 19, os ingressos para os desfiles das escolas de samba de São Paulo. Por enquanto é possível comprar pelo site da Ingresso Fácil ou pelo telefone (11) 4003-2245. A compra nos pontos de venda poderá ser feita a partir de fevereiro.

O desfile do grupo especial acontece nos dias 4 e 5 de março. Na sexta-feira, o início é às 23h15, já no sábado é às 22h30. No domingo, dia 6, o desfile é das escolas do grupo de acesso e começa às 21h30. O desfile das campeãs do carnaval será no dia 11 de março, uma sexta-feira, e tem início às 21h30.

O ingresso mais barato é para arquibancada no desfile do grupo de acesso e custa R$25 e vale para a arquibancada. O mais caro é de um camarote especial para 25 pessoas em um dos dias de desfile do grupo especial e o valor é de R$38.280. A compra de ingressos corporativos e camarotes deve ser feita pelo e-mail camarotecarnaval2011@ingressofacil.com.br.