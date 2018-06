Começa amanhã venda de ingressos para o desfile das campeãs A partir de amanhã, dia 1º de março, tem início a venda de ingressos para o desfile das campeãs do Carnaval de São Paulo. Os bilhetes variam de R$ 20 a R$ 45 para arquibancada e podem ser adquiridos nas bilheterias do Anhembi ou pelo telefone no número 11 2191 6900, das 9 às 18 hs. Os ingressos para os demais setores serão vendidos somente pelo telefone e vão custar de R$ 70 a R$ 150 (cadeiras de pista); de R$ 350 a R$ 650 (mesas de pista); de R$4.320,00 a R$ 6.900,00 (camarote para 10 pessoas) e de R$ 8.640 a R$ 13.200 (camarote para 25 pessoas). O desfile acontece na próxima sexta-feira, 3 de março, a partir das 22h. Participarão pela ordem, a campeã do grupo de acesso, Imperador do Ipiranga; a Mancha Verde na condição de campeã do grupo de escolas de samba esportivas e as cinco primeiras colocadas do grupo especial na ordem inversa, começando pela quinta colocada Rosas de Ouro. Em seguida desfilam Unidos de Vila Maria, Mocidade Alegre, Vai-Vai e Império de Casa Verde, a campeã do carnaval 2006.