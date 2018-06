Começa emissão de bilhete único para estudantes e docentes Os estudantes e docentes usuários do sistema ferroviário no caminho da escola para casa e vice-versa, podem solicitar a partir desta terça-feira, 30, o bilhete único escolar da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que garante o desconto de 50% no valor total da passagem vigente. O benefício deve ser solicitado na instituição de ensino. Após o requerimento, a pessoa acompanhará o andamento do cadastro na página da companhia , do Metrô ou da São Paulo Transportes (SPTrans). Se o cadastro for liberado, o usuário tem de ir a um dos postos autorizados com uma foto 3 x 4, recente, e com um documento (RG, RG Escolar ou carteiras emitidas por órgãos competentes) e pagar a taxa para emissão. Os bilhetes serão entregues para as escolas e estarão disponíveis para recarga em fevereiro. Pessoais e intransferíveis, quem vendê-los pode ter o benefício suspenso.