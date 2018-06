Começa hoje, às 16h, apuração do carnaval A apuração das notas do desfile das escolas de samba de São Paulo começa às 16 horas de hoje e terá transmissão ao vivo pela televisão. Houve mudanças nos critérios de votação. Neste ano, serão quatro jurados em vez de três, como foi no ano passado. Não haverá descarte de notas, ou seja, todas serão somadas e computadas para efeito de pontuação. Caso haja empate, será utilizado o critério de desempate por quesito. A escolha dos quesitos a serem considerados no desempate será feita momentos antes do início da apuração no Anhembi.