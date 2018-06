Começa hoje julgamento de viúva do ganhador da Mega-Sena

SÃO PAULO - Começa nesta segunda-feira, 28, o julgamento de Adriana Ferreira de Almeida e de outros três acusados de matar o ganhador da Mega-Sena, René Senna, em 2007. O júri será presidido pela juíza Roberta dos Santos Braga Costa, da 2ª Vara de Rio Bonito. O julgamento pode durar em torno de três dias, dependendo dos depoimentos das testemunhas, segundo o Tribunal de Justiça.

O ex-lavrador René Senna, na época com 52 anos, que era deficiente físico, ganhou sozinho o prêmio de R$ 51,8 milhões em julho de 2005. No ano seguinte se casou com a cabeleireira Adriana Almeida, de 28 anos, e no dia 7 de janeiro de 2007 foi encontrado morto com quatro tiros de pistola à queima-roupa quando tomava cerveja em um bar em Rio Bonito.

Além de Adriana, serão julgados a professora de educação física Janaína Silva de Oliveira, melhor amiga da viúva; o sargento PM Ronaldo Amaral de Oliveira, o China; e o cabo PM Marco Antônio Vicente. Os ex-seguranças da vítima, o ex-policial militar Anderson Silva de Sousa e o funcionário público Ednei Gonçalves Pereira, foram condenados em julho de 2009, a 18 anos de reclusão, cada um, por assassinato e furto qualificado.