Começa inspeção veicular para carros com placas de finais 5 e 6 As inspeções ambientais para os veículos com placas de finais 5 e 6 começaram nesta semana. O mês de junho marca também o início dos agendamentos para veículos a diesel, carros, motos e ônibus com placas de final 7 e para os caminhões com placas de final 1 e 2. O teste, cujas datas seguem o cronograma de licenciamento do Detran, é obrigatório somente para os veículos registrados na capital. Para agendar, basta entrar no site www.controlar.com.br e pagar a tarifa de R$ 52,73. Após a compensação bancária, o agendamento é feito pelo mesmo site ou por intermédio do telefone 3545-6868.