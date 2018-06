Começa julgamento de bicheiro no Rio O 4º Tribunal do Júri começou a julgar, na tarde desta terça-feira, Rogério de Andrade, acusado de ser o mandante da morte do primo Paulinho de Andrade, filho e herdeiro do bicheiro Castor de Andrade, em outubro de 1998. O julgamento estava previsto para terminar na madrugada desta quinta. A causa do crime teria sido uma desavença entre os primos por conta da divisão do lucro do jogo do bicho. Rogério acusava Paulinho de não repassar sua parte. O ex-PM Jadir Simeone Duarte, condenado a 18 anos pelo assassinato do bicheiro e de seu segurança, Haroldo Alves Bernardo, acusa Rogério de ser o mandante do crime.