Começa julgamento de Fernandinho Beira-Mar O traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, será julgado às 9 horas de hoje no 4º Tribunal do Júri do Rio pela morte de dois policiais após uma perseguição na Favela Ideal, em Duque de Caxias, em maio de 1996. Em maio de 2000, o Ministério Público denunciou o traficante e mais oito homens por associação para o tráfico de drogas. A juíza Maria Angélica Guerra Guedes presidirá a audiência.