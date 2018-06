Começa Operação Descida no sistema Anchieta-Imigrantes A Operação Descida 7x3 foi implantada no início da tarde desta sexta-feira, segundo a Ecovias, empresa que administra o sistema Anchieta-Imigrantes. A pista sul da Anchieta, que havia sido interditada pela manhã, por causa do tombamento de uma carreta que carregava carne, foi liberada. O movimento já é intenso no Sistema Anchieta-Imigrantes, mas não há registro de congestionamento ou tráfego lento na descida da serra. Os motoristas que descem para o litoral utilizam a pista norte e sul da Anchieta e a pista sul da rodovia dos imigrantes. Na última hora, 5.813 veículos passaram pelo sistema com destino ao litoral e 2.224 veículos utilizaram as estradas no sentido interior-capital. Desde que se iniciou a contagem para o carnaval, à zero hora, mais de 84 mil veículos utilizaram as estradas para chegar às praias da Baixada Santista.