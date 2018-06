Começa Operação Verão em SP O Defesa Civil de São Paulo iniciou ontem a Operação Verão no Estado. O programa tem o objetivo de coordenar ações de prevenção a enchentes e deslizamentos de terra durante o período de chuvas. O plano de contingência abrange as regiões Metropolitana de São Paulo, do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, Sorocaba, ABC e Campinas. Até 31 de março, áreas de risco em 72 municípios serão monitoradas 24 horas por dia.