Começa venda de ingressos para o carnaval no Anhembi Os ingressos para os desfiles do Grupo Especial do carnaval de São Paulo 2008 começam a ser vendidos hoje nas bilheterias do Anhembi, na Avenida Olavo Fontoura, 1.209, em Santana, zona norte. O mais barato, na arquibancada, sai por R$ 40. O camarote especial, para 25 pessoas, custa a partir de R$ 20 mil. Os desfiles serão sexta-feira, dia 1º, e sábado, 2 de fevereiro. Desde segunda-feira, os ingressos estão sendo vendidos no Ginásio do Ibirapuera (Rua Padre Manuel da Nóbrega, 1.361) e nos Estádios do Morumbi (Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1) e José Bruno Daniel (Rua 24 de Maio, s/nº, em Santo André). Os pontos-de-venda funcionam de segunda-feira a sábado, das 11 às 17 horas. Quem não quiser sair de casa pode comprar os ingressos pelo telefone (11) 2162-7250 ou pelo site www.ingressofacil.com.br. Estudantes, aposentados e professores de escola pública têm direito à meia-entrada. Para isso, é necessário apresentar carteirinha ou holerite (no caso dos professores) e RG original no local de compra. No dia 1º desfilam Gaviões da Fiel, Acadêmicos do Tucuruvi, Unidos de Vila Maria, Águia de Ouro, Tom Maior, Rosas de Ouro e Nenê de Vila Matilde. No sábado saem Camisa Verde e Branco, Mancha Verde, X-9 Paulistana, Pérola Negra, Vai-Vai, Mocidade Alegre e Império de Casa Verde. O CD duplo com os sambas-enredo das 14 escolas do Grupo Especial e das 8 do Grupo de Acesso já está sendo vendido em todas as quadras das escolas de samba por R$ 10. PREÇOS* Arquibancada: de R$ 40 a R$ 110 Cadeira de pista: de R$ 140 a R$ 280 Mesa de pista (4 lugares): de R$ 700 a R$ 1.340 Camarote simples (10 pessoas): de R$ 8,7 mil a R$ 15 mil Camarote especial (25 pessoas): de R$ 20 mil a R$ 32 mil * Preços para os desfiles do Grupo Especial, na sexta-feira (1.º) e no sábado (2 de fevereiro)