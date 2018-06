Começam hoje restrições na Berrini

Se já era difícil deixar o carro na rua na região da Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, zona sul de São Paulo, a partir de hoje vai ficar praticamente impossível. Com a justificativa de melhorar o trânsito, a Companhia de Engenharia de Tráfego passa a restringir o estacionamento em 45 ruas. Cerca de 3.400 vagas foram eliminadas e outras 740 viraram Zona Azul para aumentar a rotatividade. O pacote de medidas inclui também mudança de mão de algumas ruas e a proibição das conversões à esquerda na Berrini. Para evitar a concentração de veículos na pista da esquerda da avenida, principalmente quando o semáforo está fechado, a CET vetou a conversão no cruzamento com as Ruas Arizona e Flórida e a Avenida Padre Antonio José dos Santos. Na Rua Alcides Ricardini, o sentido de circulação foi invertido, e a Rua Porto Martins, que era mão dupla, passa a ter sentido único. O motorista que estiver na Berrini e quiser subir no sentido da Avenida Santo Amaro deve acessar a Praça General Gentil Falcão, a Rua Sansão Alves dos Santos e novamente a Praça General Gentil Falcão para cruzar a Berrini. Já quem estiver na Berrini e quiser descer no sentido da Marginal do Pinheiros deve acessar as Ruas Carlos Rega, Alcides Ricardini Neves e Flórida. As restrições são mais severas em seis ruas, onde até semana passada era permitido estacionar dos dois lados da via. Agora, deixar o carro nas Ruas Sansão Alves dos Santos, Carlos Rega, Edward Weston, Nova Independência, Alcides Ricarnini e na Praça General Gentil Falcão rende multa de R$ 85,13 e 4 pontos na carteira. Na Berrini, por onde passam 1.960 veículos e 160 ônibus por hora, a proibição de estacionamento já existe, mas foi estendida em duas horas nos dias de semana e na manhã de sábado. Com a mudança, fica proibido estacionar das 7h às 22h, de segunda a sexta-feira, e das 7h às 14h aos sábados. Há duas semanas, desde que a Prefeitura começou a instalar a nova sinalização, os motoristas se apressaram em garantir uma vaga nos estacionamentos da região. Garantiram a vaga, mas não frearam o aumento dos preços. Pelo menos um deles já decidiu que vai subir a mensalidade, que agora sai por R$ 150. Outros três têm lista de espera de 50 pessoas. "Se já cobravam uma fortuna para guardar o carro nessa região, agora vai ficar inviável", disse o engenheiro Ezequiel Pereira, que uma vez por semana vai à Berrini atender a clientes. MUDANÇAS Zona Azul nos dois lados Ruas Surubin, Guilherme Barbosa de Melo, Samuel Morse, André Ampere e Luigi Galvani Zona Azul e estacionamento restrito (de 2ª a 6ª, das 7h às 21h; sábado, das 7h às 13h) Ruas Anésio Pinto Rosa, Flórida, Leon Foucault, José Otaviano Soares, Alexandre Bell, Taperoá, Joel Carlos Borges, Alcides Lourenço Rocha, Amintas Pires de Carvalho, Kansas (entre R. Porto Martins e Berrini), Araberi, Rosa Gaeta Lagará, Oswaldo Casimiro Muller, José Muniz dos Santos, Mário Gonçalves da Silva , Hilário Furlan, Guararapes (entre Berrini e Nações Unidas) e Porto Martins Zona Azul e estacionamento proibido Ruas Furnas, Arizona, Heinrich Hertz, Irmã Gabriela e Eliseu de Oliveira Proibido dos dois lados Praça General Gentil Falcão; Ruas Carlos Rega, Edward Weston, Alcides Ricardini Neves e Guararapes (entre a Berrini e a Porto Martins) Avenidas Nova Independência (2ª a 6ª, das 7h às 21h; sábado, das 7h às 13h) e Engenheiro Luís Carlos Berrini (2ª a 6ª, das 7h às 22h; sábado, das 7h às 14h); Rua Sansão Alves dos Santos (2ª a 6ª, das 7 às 21h; sábado, das 7h às 13h); Restrito de um lado Ruas Ribeiro do Vale, Nova York, Demóstenes, Texas e Guaraiuva (2ª a 6ª, das 7h às 21h; sábado, das 7h às 13h) Proibido de um lado Avenidas Portugal e Padre Antonio José dos Santos Ruas Henrique Fausto Lancelotti, Nebraska e Quintana