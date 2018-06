Começam preparativos para demolição de elevado no Rio

RIO - A concessionária Porto Novo iniciou na noite deste sábado, 2, os preparativos para a demolição do Elevado da Perimetral, ação que integra o projeto de revitalização da região portuária para os Jogos Olímpicos de 2016. O trecho da via acima da Rua Silvino Montenegro com a Avenida Rodrigues Alves foi derrubado pela concessionária, que continua os trabalhos neste domingo, 3.

A interdição da Perimetral começou definitivamente na noite de sábado às 19h, com o fechamento do primeiro trecho da via, entre o Viaduto do Gasômetro e a Praça Mauá. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também no sábado, inaugurou a Via Binário, que servirá para escoar o trânsito para os motoristas que trafegam entre o centro da cidade e a zona sul. A demolição definitiva do elevado está marcada para o dia 17 deste mês.

Antes da cerimônia de inauguração da nova via, que terá 3,5 quilômetros de extensão, Paes admitiu que o fechamento da Perimetral terá grande impacto no trânsito carioca nos primeiros dias. Por isso, sugeriu à população que use o transporte público e pratique a carona solidária.

A Prefeitura do Rio e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) também instalaram sinalizações para mostrar as melhores opções de acesso do Centro à Avenida Brasil e vice-versa, da Linha Vermelha à Tijuca, da Avenida Brasil ao Túnel Rebouças e do Centro à Linha Vermelha.