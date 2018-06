O presidente do Senado, José Sarney (foto), completou 80 anos no sábado com uma festa discreta na casa da família, em São Luís (MA). A missa que seria realizada em homenagem ao parlamentar foi cancelada a pedido de familiares. Além de evitar que a comemoração rendesse críticas ao senador, a discrição teria sido motivada pela morte recente do ex-prefeito de São Luís Roberto de Pádua Macieira, cunhado do senador.