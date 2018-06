Comerciante é preso transportando 8,4 kg de cocaína em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 8,4 quilos de cocaína no fundo falso de um veículo que trafegava pela BR-463, na região de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, na manhã desta segunda-feira, 11. O carro era conduzido por um comerciante Leandro de Souza Lopes, de 23 anos, que seguia para São Paulo, onde receberia R$ 3 mil pela encomenda, de acordo com a PRF. O comerciante, o veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã.