Comerciante encontrado morto dentro de carro em São Paulo O comerciante Eder Valter Moreira foi assassinado, às 22h30 de quarta-feira, no bairro do Limão, zona norte da capital paulista. Segundo a polícia, Moreira não teria sido vítima de assalto. Moreira, que seria dono de uma farmácia, foi encontrado morto com 9 tiros no interior de seu Volkswagen Bora, próximo de uma academia, da qual teria acabado de sair. O caso foi registrado no 40º Distrito Policial, de Vila Santa Maria.