Comerciante foge do cativeiro pela segunda vez Um proprietário de uma revenda de carros sinistrados, Nivaldo Dias Gonçalves, conseguiu fugir pela segunda vez de um cativeiro, em São Paulo. Familiares suspeitam de que os bandidos detidos na madrugada desta quinta-feira sejam os mesmos que seqüestraram Golçalves há dois anos. Mesmo com os pés acorrentados, por volta das 3h a vítima conseguiu sair do cativeiro montado em um imóvel na Avenida Inácio Monteiro, em Vila Yolanda, na zona leste de São Paulo. No descuido dos três bandidos, que dormiram, o comerciante saiu sem ser notado e acionou a Polícia Militar. Gonçalves disse à polícia que foi sequestrado por volta das 18h30 de segunda-feira, quando saía de seu estabelecimento, também na zona leste.