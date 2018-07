Comerciante manda ladrão para hospital em Osasco Um comerciante desobedeu às recomendações básicas da polícia e reagiu contra assaltantes que tentaram roubar seu estabelecimento, hoje, na região metropolitana de São Paulo. Conforme o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), o caso aconteceu na loja de roupas Free Rayde, localizada na Rua Cipriano Tavares, número 109, no bairro Jardim Agu, no centro do município de Osasco. Três ladrões chegaram ao estabelecimento, sendo que dois ficaram do lado de fora dando cobertura e o outro, armado, invadiu a loja, anunciando o assalto. No entanto, o comerciante, identificado como senhor Carlos, também estava armado e atingiu o marginal. A polícia foi chamada e levou o criminoso, ainda não identificado, para o Hospital Antonio Giglio em estado grave. Os comparsas conseguiram fugir.