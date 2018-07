Comerciante que dá nome à praia é morto em Guarujá O comerciante Éden Fonseca de Jesus, de 59 anos, que se tornou conhecido em Guarujá por dar nome à Praia do Éden, recanto localizado na estrada Guarujá-Bertioga, nas proximidades do condomínio Sorocotuba, foi morto a tiros, no final da tarde de hoje, por dois desconhecidos, dentro de seu bar. Os dois homens entraram no estabelecimento e pediram bebida. Em seguida, dispararam contra o comerciante e fugiram. Até o início da noite, a Polícia de Guarujá ainda não tinha pistas dos assassinos, que fugiram da praia, logo após matar o comerciante. A ocorrência foi registrada na delegacia-sede do município, pelo delegado Eduardo Assagra.