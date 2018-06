Comerciantes são presos em operação na Rua 25 de março A Polícia Militar prendeu dois comerciantes na manhã desta terça-feira, 3, no Shopping 25 de Março, região central da cidade, durante a operação iniciada às 8h30. Oficiais de Justiça cumprem mandados de busca e apreensão de produtos pirateados, segundo informações da Rádio CBN. De acordo com o major Sandro Rêgo, que comanda o policiamento no local, um dos comerciantes foi preso acusado de depredação. O segundo comerciante foi detido na rua, após desrespeitar ordem da PM, que cercava a região do shopping e impedia que comerciantes tivessem acesso ao local. Segundo informações do major, oficiais de Justiça cumprem mandados em vários boxes do Shopping 25 de Março. Ainda não há balanço sobre a operação, que visa combater a pirataria. Do lado de fora do prédio, comerciantes aguardam apreensivos. De acordo com a PM, o shopping deve ficar fechado durante toda a terça-feira.