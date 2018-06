Comerciantes são presos por pedofilia Os comerciantes José Aldo Pereira, de 64 anos, e Antonio Duque de Morais, de 70, foram presos em flagrante, acusados de pedofilia e estupro. Eles estavam com três meninas, de 11, 14 e 17anos, em chácara em Juazeiro do Norte, a 565 km de Fortaleza. A menina de 11 acusa José Aldo de tê-la estuprado. As garotas foram levadas para exame no IML.