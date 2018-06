Comércio de Duque de Caxias para temendo arrastão

Alguns comerciantes do centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, fecharam as portas na manhã desta segunda-feira, 24, temendo um arrastão. Segundo a Polícia Militar, a medida foi tomada durante o cortejo da comunidade em direção ao cemitério local, onde será enterrado o chefe do tráfico da Favela Ideal, conhecido como Joãozinho, morto na manhã de domingo. O policiamento foi reforçado na região.

Joãozinho é apontado como discípulo de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar. O tumulto seria promovido por traficantes, que estariam revoltados com a morte de três homens, entre eles Joãozinho, na Favela Vila Ideal, na madrugada deste domingo, durante operação do Bope.