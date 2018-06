Comissão agora investiga marido de filiada ao PMDB

Na manhã de ontem, a comissão da Receita, com base em material da imprensa, determinou que sejam apuradas as informações de que o empresário José Carlos Cano Larios, marido de Ana, usaria a agência de Mauá para agilizar processos fiscais. Com isso, a Receita tenta reunir elementos para sustentar a ideia de crime comum e se distanciar de motivações políticas ligadas à campanha de Dilma Rousseff (PT). Ana Maria tinha acesso à senha usada nas quebras de sigilo. Ela se diz inocente.