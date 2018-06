Comissão aprova general para dirigir o Dnit A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou hoje os indicados para assumir a direção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), um dos primeiros alvos da "faxina" do Planalto contra a corrupção. Com 18 votos - numa comissão de 23 senadores - o general Jorge Pinto Fraxe foi aprovado para a diretoria-geral do Dnit e o engenheiro Tarcísio Gomes de Freitas para a diretoria executiva. Não houve voto contra. As indicações agora vão ao plenário, onde a votação ocorre hoje ou amanhã. A diretoria-geral do Dnit está vaga desde a saída, em julho, do ex-diretor Luiz Antonio Pagot, após denúncias de corrupção e superfaturamento de contratos .