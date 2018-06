Comissão aprova veto a estrangeirismo O projeto que proíbe o uso de palavras estrangeiras no País avançou ontem na Câmara. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e, como já passou pelo Senado, só vai passar pela votação no plenário da Câmara. Segundo o projeto do deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), todas as palavras e as expressões estrangeiras destinada ao conhecimento público devem ser aportuguesadas ou acompanhadas de termo equivalente em português, em letra de igual destaque.