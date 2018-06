Comissão de frente da Unidos de Viradouro terá acrobacias A escola de samba Unidos de Viradouro será a quarta a desfilar na Marquês de Sapucaí, logo depois da Mangueira, e terá 1.700 pessoas, metade do total, distribuídas em alas e carros com coreografias. Só em um deles, dos Jogos Olímpicos, oitavo e ultimo carro, tem 310 componentes, sendo 110 representando os atletas e 200, o público. O presidente da escola, Marco Lira, prefere não se exceder na autoconfiança. A escola de Niterói contratou o carnavalesco Paulo Barros e deu-lhe estrutura financeira para realizar tudo que ele imaginou. "Não quero entrar como favorito porque isso prejudica a escola, você tem que trabalhar em dobro. O Brasil hoje tem duas referências mundiais: o futebol e o samba, e eu não quero ser a seleção brasileira". A Viradouro terá metade dos 3.800 componente em carros ou alas coreografadas. A comissão de frente, criada por Sergio Lobato, ex-primeiro bailarino do teatro municipal e hoje coreógrafo, vem de curinga. São 14 homens que realizarão uma coreografia quase acrobática. "Quando uma escola vem quase toda coreografada, como é o caso da Viradouro, é preciso trazer um diferencial na comissão de frente. Por isso ela parece simples quando parada, mas surpreenderá em movimento", disse Lobato, que arrebatou no ano passado com uma comissão que representava Mozart A atriz Juliana Paes, madrinha de bateria da Viradouro, já está na concentração preparando-se para o desfile. Julian diz que está empolgada com o novo carnavalesco ad escola. "Mudou tudo, nossa escola vem muito mais arrojada". Juliana que atua na novela Pé na jaca, ainda faz mistério sobre sua fantasia. O estilista Carlos Barzellai disse que ela virá vestida com cristais, num degradê lilás a ouro. Carros alegóricos A escola começa a entrar do lado direito da pista e a ordem dos carros é a seguinte: jogo de dados, I-ching, bateria - representando o jogo de xadrez; castelo de cartas - o único que não terá gente em cima; pinball; Onde está wally e Olimpíadas. Ainda há uma ala com 200 passistas representando o futebol e as baianas que virão logo atrás do carro que representará o jogo de roletas. As coreografias são assinadas por Marcelo Sandini e Roberto Nogueira com dois assistentes: Eric Rocha e Fausto, que ensaiaram desde setembro. A previsão é de que a escola entre por volta da 1h30 e 2 horas da madrugada.