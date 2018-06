Comissão ouvirá bispos e padre ameaçados de morte no PA

A Comissão Especial Abaetetuba, do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), receberá nesta terça-feira, 6, os bispos Luiz Azcona, Flávio Giovanele e Erwin Krautler, e o padre José Amaro Lopes de Souza, ameaçados de morte por terem denunciado o tráfico de mulheres e crianças no Pará para exploração sexual. O encontro ocorrerá na Esplanada dos Ministérios, bloco T, em Brasília. Segundo a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, ligada à Presidência da República, a comissão foi criada para o acompanhamento do caso da adolescente L., mantida numa cela com 20 homens por 24 dias em Abaetetuba, em 2007. No último dia 23, a Comissão estendeu sua atuação ao caso dos religiosos. Após a reunião, a CDDPH pretende visitar Belém e Abaetetuba para conversar com autoridades do Estado e auxiliar na apuração dos fatos. O coordenador-geral do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos da secretaria, Fernando Matos, também deverá acompanhar o encontro desta terça. De acordo com ele, as denúncias estão sendo acompanhadas e investigadas. O bispo Krautler conta com proteção da Polícia Militar (PM) há dois anos. Azcona recusou a proteção da PM.