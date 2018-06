Comissão traz mudanças no rito disciplinar

A apuração poderá culminar com remoção compulsória e disponibilidade "por interesse público" de promotores e procuradores. Nessas hipóteses a atribuição de deflagração dos processos foi preservada ao procurador-geral de Justiça, no caso de remoção compulsória, e ao corregedor, em ambas as situações.

Os integrantes da comissão processante terão impedimento temporário para exercício de outras funções após o término do mandato.

Fernando Grella Vieira, procurador-geral, afirmou que as alterações não terão impacto financeiro na instituição. "Não haverá aumento de despesa, porque poderemos aproveitar a estrutura administrativa e a funcional."

Ele destaca que o corregedor, sem prejuízo de sua atribuição de fiscalização da atividade funcional dos promotores e procuradores, vai exercer a função acusatória com exclusividade no âmbito do processo disciplinar.

O julgamento continuará a cargo do procurador-geral, que tem poderes para impor até as sanções mais pesadas, como demissão ou cassação de aposentadoria. Internamente, a proposta é elogiada. "É sensato e constitucional", assinalou um promotor que investiga improbidade e corrupção. "Esse formato está de acordo com a Constituição, que manda separar a posição do acusador da posição do julgador. Não se pode acusar e julgar, isso é inadmissível."