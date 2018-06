Comissionados podem ser exonerados

Ocupantes de cargos e funções em comissão da Assembleia Legislativa do Estado poderão ser exonerados no dia 30, de acordo com projeto de resolução apresentado pelo presidente da Casa, deputado Nelson Justus (DEM). Outro projeto prevê que todos os que não se recadastrarem até sexta-feira terão os vencimentos deste mês cortados. Os projetos serão analisados pela CCJ antes da apreciação do plenário. As medidas são mais uma resposta às denúncias levantadas pela imprensa paranaense sobre atos secretos.