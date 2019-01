Comitê avalia que desastre em Brumadinho pode ser maior do que o de Mariana

BRASÍLIA - Equipe do comitê de crise do governo federal, criado para acompanhar o rompimento de uma barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, avalia que o desastre do início da tarde desta sexta-feira, 25, pode ter proporções maiores do que o acidente ocorrido há três anos, em Mariana.

Pelo menos 200 pessoas estão desaparecidas, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Cinco haviam sido socorridas e levadas ao Hospital João 23. As vítimas socorridas foram uma adolescente de 15 anos, duas mulheres, de 22 e 43 anos, e dois homens de 55 anos. De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), todos apresentam quadro estável e passam por exames.

O acidente da tarde desta sexta-feira atingiu a parte administrativa da Vale. Trabalham na unidade 613 pessoas, em três turnos, além de 28 profissionais terceirizados. O receio é de que o número de vítimas no acidente desta sexta seja bem mais elevado, sobretudo de funcionários da empresa.

A equipe acompanha também o risco de os dejetos atingirem o Rio Paraopeba. Caso esse cenário se concretize, há possibilidade de o abastecimento de Belo Horizonte ser atingido. Uma operação de emergência, para envio de água para áreas afetadas pelo abastecimento, já começa a ser desenhada.

Mariana

Em 5 de novembro de 2015, o rompimento de uma barragem da Samarco também em Minas, entre Ouro Preto e Mariana, soterrou o distrito de Bento Rodrigues e matou 19 pessoas. A lama que desceu da barragem destruiu flora e fauna, além de ter atingido o Rio Doce e alcançado o Oceano Atlântico pelo litoral do Espírito Santo, onde está a foz do curso d'água. O rompimento é considerado o maior desastre ambiental do Brasil. /COLABOROU JÚLIA MARQUES