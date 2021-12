Comitê de enfrentamento à covid afirma que carnaval no Rio pode ocorrer sem restrições

RIO - O Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC) da prefeitura do Rio emitiu parecer nessa segunda-feira, 20, em que sugere a realização do carnaval na cidade "sem nenhuma restrição" por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Para o grupo de especialista, o cenário epidemiológico na cidade é "favorável".

"O CEEC fundamentado no cenário epidemiológico favorável, (número de casos, número de casos internados, % de positividade de testes) com 80% de cobertura vacinal atual, na análise dos dados de todos os eventos com aglomeração no país e no Rio de Janeiro, e sustentado pelas evidências científicas disponíveis, recomenda a SMS que não estabeleça, nesse momento, nenhuma restrição à realização do Carnaval Carioca", diz trecho da ata do encontro.

O colegiado ressalta ainda que o município deve manter a exigência do "passaporte de vacina" para acessos a locais de uso coletivo, além de recomendar a vacinação contra a covid-19 em crianças.

"Alinhado às Sociedades Científicas e às melhores evidências até aqui disponíveis, o CEEC recomenda fortemente à SMS que todas as medidas sejam adotadas para implementar a campanha de vacinação em crianças, avaliando inclusive a eventual necessidade de compra direta aos fornecedores", afirma a ata.