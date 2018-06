Comitê de Tasso é inaugurado sem imagens do presidenciável

"Fizemos isso às pressas. Não deu tempo. Mas vai ter imagem dele", disse Tasso anteontem, questionado sobre falta de referência à candidatura de Serra.

Na casa, em um dos mais movimentados cruzamentos da cidade, um banner exibia retratos de Tasso, do candidato ao governo do Ceará, Marcos Cals, e do vice Pedro Fiuza. Apenas um ônibus estacionado ao lado do comitê estampava a imagem de Serra, que só foi citado no fim do discurso. "Essa eleição para a Presidência é muito especial: o Serra contra a Dilma", afirmou Tasso. "Me acusam de não me dar bem com Serra. Politicamente, eu me entendo muito bem com ele."

Tasso acusou o presidente Lula de pretender fazer do Brasil uma "ditadura populista, chavista, onde vai se cerceando os espaços de todo mundo".