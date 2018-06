Comitê petista dá a Palocci localização privilegiada

A distribuição de espaços no comitê central da presidenciável petista Dilma Rousseff revela o protagonismo do deputado Antonio Palocci (PT-SP) na campanha.

O comitê, um espaço de cerca de 1,4 mil m2 no Setor Comercial Sul, em Brasília, alugado por R$ 40 mil por mês, ocupará o térreo, a sobreloja e o primeiro andar do Edifício Vitória, onde antes funcionava uma faculdade de tecnologia.

Dilma despachará do primeiro andar. A seu lado, em uma sala exclusiva, ficará Palocci, principal conselheiro da candidata, também chefe da equipe de arrecadadores de contribuições. Do outro lado, há uma sala reservada ao candidato a vice, deputado Michel Temer (PMDB-SP).

O coordenador-geral da candidatura petista e presidente do PT, José Eduardo Dutra, ficará numa sala um pouco mais distante, dividindo o espaço com o secretário-geral do PT, José Eduardo Martins Cardozo, também no mesmo andar.

Os peemedebistas Moreira Franco e Mangabeira Unger, que também terão sala no comitê, ficarão na sobreloja. Só ontem a parte frontal do comitê começou a receber os letreiros alusivos à campanha. Dentro do prédio já foram estendidos os painéis com foto de Dilma e Michel Temer juntos, com os dizeres "Para o Brasil seguir mudando", lema da campanha.

Dilma, que na semana passada fez campanha no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro, passará o dia de hoje em Brasília, com uma agenda cheia. Além de inaugurar o comitê, no fim da tarde, ela terá por volta das 20 horas jantar na casa do deputado Eunício Oliveira (PMDB-CE), que convidou outros 150 congressistas dos partidos que apoiam Dilma para o evento.

O encontro foi organizado por Temer, pelo líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), além do anfitrião Eunício. Apenas o vice na chapa da petista discursará durante o encontro.

Pela manhã, Dilma visitará a sede da Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), em Brasília. Deverá receber o apoio da entidade, que representa 25 milhões de agricultores familiares, assentados da reforma agrária e trabalhadores sem-terra.

Agenda

Dilma Rousseff (PT)

Pela manhã, recebe proposta dos trabalhadores na Agricultura, no Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal. Às 18 horas, inaugura o comitê Dilma Presidenta, também em Brasília.

José Serra (PSDB)

O candidato cumpre agenda em São Luis, capital do Maranhão.

Marina Silva (PV)

A candidata cumpre agenda no Rio de Janeiro. Pela manhã, grava entrevista para as rádios SulAmérica Paradiso e Mix FM. Ao meio-dia, participa do Almoço do Empresário, na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Em seguida, às 14h30, dá entrevista coletiva. Às 16 horas, visita o Comitê Olímpico Brasileiro.