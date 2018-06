Comlurb retira entulhos de sobrado que desabou no centro do Rio

RIO DE JANEIRO - Funcionários da Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb) estão retirando os entulhos do segundo andar do prédio que desabou na Rua da Relação, no centro do Rio de Janeiro. O imóvel, do ano de 1809, é administrado pelo tradicional bloco carnavalesco Cordão da Bola Preta desde 2009 e havia sido interditado há 45 dias pela Defesa Civil, depois que parte do revestimento da fachada se soltou.

Por medida de segurança, técnicos da Defesa Civil do município interditaram dois sobrados que ficam ao lado do prédio, que foi parcialmente destruído. O trabalho de avaliação das estruturas dos imóveis deve ser iniciado ainda hoje.

A região onde houve o acidente tem grande circulação de pedestres, pois abriga empresas e instituições de grande porte, como a Petrobras e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Apesar do susto, ninguém ficou ferido com gravidade. Duas pessoas que passavam pelo local no momento sofreram ferimentos leves e nem chegaram a ser encaminhadas ao hospital.