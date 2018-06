Como ajudar Com doações: Para acelerar a distribuição de doações e roupas e alimentos, a Defesa Civil trabalha de forma descentralizada, orientando a população para fazer contato com coordenadorias municipais. Cestas básicas não param de ser montadas no depósito da Companhia Nacional de Abastecimento pelo Exército. O trabalho vai continuar nos próximos dias. Milhares de colchões e gêneros de primeira necessidade não param de chegar de vários Estados Com dinheiro: As contas são do Banco do Brasil, agência 3582-3, conta corrente 80.000-7; Besc (Banco do Estado de Santa Catarina), agência 068-0, conta 80.000-0 e Bradesco, agência 0348-4, conta corrente 160.000-1. O nome da pessoa jurídica das contas aparece como Fundo Estadual da Defesa Civil, com o CNPJ 04.426.883/0001-57