Como lidar com a ansiedade dos filhos na volta às aulas? Rosely Sayão discute tema em live

“Não vou poder abraçar os colegas?”, “Como vai ser o recreio?”, “Não posso emprestar meu material?”. As dúvidas não são poucas. Com a reabertura das escolas da capital paulista para atividades extracurriculares, é natural que pais e alunos se mostrem ansiosos para a retomada e questionem se estão preparados (ou não) para as novas regras impostas por causa da pandemia.

Mas o "novo normal" dentro da sala de aula prevê muitas diferenças em relação ao antigo, como a distância dos amigos, as limitações nas brincadeiras, a higienização constante e o uso de máscaras.

Apesar do reencontro, muitas crianças e adolescentes podem se frustrar e ficar ainda mais ansiosos com a nova realidade do ensino. Como os pais e responsáveis podem lidar com a ansiedade, o medo e possíveis frustrações dos filhos? Como acostumá-los com a nova rotina?

O Estadão conversa sobre o tema nesta terça-feira, 13, com Rosely Sayão, psicóloga, consultora educacional e colunista do jornal. O bate-papo será transmitido no Facebook, às 16h. É possível participar da live enviando suas dúvidas e comentários.