Como se tornar um papai Noel Maquiagem: use blush rosado ou misture uma base branca com um pouco de vermelho. Passe um pouco de batom nos lábios. Esconda pintas e cicatrizes. Perfume: Não use. As crianças podem identificá-lo. Adereços: Tire relógios ou pulseiras e use luvas brancas. Postura: Seja bonachão, alegre e expansivo. Faça muitas perguntas às crianças. Voz: Adote um tom de voz grave. Gargalhada: Atenção à marca registrada do Papai Noel. Inspire profundamente e, com os olhos bem abertos, solte o seu HOU.......HOOUUU.....HOOOUUUUUU! E enfatize o terceiro Hou.