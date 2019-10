Como tirar o passaporte? 

SÃO PAULO - Está planejando uma viagem internacional? Fique atento ao que é necessário para solicitar seu passaporte. O documento é exigido para destinos internacionais, sejam deslocamentos aéreos, marítimos ou terrestres. As únicas exceções são nove países da América do Sul (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela), onde os brasileiros só precisam da cédula de identidade civil - o Registro Geral (RG) - para entrar.

Existem vários tipos de passaporte, mas o mais utilizado é o chamado passaporte comum. Para emiti-lo, o trâmite se divide em três etapas: separar a documentação; preencher a solicitação de passaporte no site da Polícia Federal; e comparecer ao local indicado para entrega de documentos e coleta de dados. Grande parte do processo é feito pela internet, mas é necessário comparecer ao menos duas vezes a um posto da PF.

Qual é a documentação necessária para tirar o passaporte?

Se você é brasileiro, tem mais de 18 anos e precisa de um passaporte comum, há alguns pré-requisitos básicos para solicitar seu documento: sua situação eleitoral tem de estar em dia - você pode consultá-la no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - e sem nenhuma pendência ou questão jurídica que te impeça sair do País. Se for homem, também é necessário a quitação no serviço militar obrigatório. Além disso, você precisará apresentar um documento de identificação válido (RG, Carteira Nacional de Habilitação - CNH - ou Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS) e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Confira aqui todas as especificações.

Quanto custa emitir o passaporte?

Atualmente, a emissão do passaporte custa R$ 257,25. A taxa deverá ser paga após o preenchimento da solicitação de passaporte, feita diretamente no site da Polícia Federal. Você receberá um protocolo e a guia de pagamento da taxa, também chamada GRU. Espere a compensação bancária (entre 24 e 72 horas) para só então agendar o seu atendimento em um posto da PF.

Qual o prazo de entrega?

Compareça ao local indicado no dia e hora solicitados durante o agendamento eletrônico. Leve toda a documentação requerida. Após seu atendimento, o prazo de entrega é de seis dias úteis, porém há variações em em períodos de alta demanda. Acompanhe o andamento do seu pedido nesta página.

A validade do passaporte é de até 10 anos. Após receber seu passaporte, fique atento às regras de permanência do país que será visitado. Em alguns casos, ainda será necessário emitir um visto. Veja nesta tabela do Ministério das Relações Exteriores as nações que exigem visto para brasileiros.