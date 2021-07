Como Tóquio pode inspirar cidades do Brasil

Quem não se lembra do Ninho do Pássaro ou do Cubo D’Água das Olimpíadas de Pequim? Ou das grandes obras de infraestrutura prometidas para o Rio? A própria Tóquio se projetou ao mundo como reconstruída, tecnológica e moderna em 1964, especialmente pelo novíssimo trem bala.

Quase 60 anos depois, a capital japonesa não repetiu mudanças urbanas tão significativas ao voltar a sediar os Jogos Olímpicos. A aposta principal foi na melhoria de estruturas e sistemas já existentes, acostumadas ao fluxo dos 37 milhões de habitantes da região metropolitana.

Leia Também O Japão é aqui: os melhores restaurantes japoneses

Poucos lugares no mundo poderiam tomar uma decisão semelhante. Embora a motivação seja em grande parte econômica, a otimização de espaços e ações somente foi possível por envolver um lugar com grande e variada rede de mobilidade, espaços esportivos em uso e ações diversas.

"Em Tóquio, senti que é possível ser uma cidade densa, caótica e que tem qualidade de vida. Isso depende de uma série de coisas, como noção de espaço público muito diferente da nossa, vontade política, investimento", comenta a pesquisadora de arquitetura japonesa e urbanista Marina Lacerda.

Embora Tóquio tenha características distintas de grandes cidades latino-americanas e europeias, alguns aspectos se tornaram referência internacional. Entre eles, o transporte coletivo, a prevenção a enchentes, a relação da população com o espaço público.

Diretor regional em Tóquio do Instituto de Engenharia e doutor em planejamento de transportes, Sideney Schreiner diz desconhecer uma cidade grande que funcione como Tóquio. "É quase um relógio suíço."

Mobilidade

O maior destaque é a multimodalidade, que é o uso de mais de um meio de transporte em um mesmo trajeto – metrô, trem, ônibus, caminhada, bicicleta e outros. Nas estações, é comum haver grandes bicicletários. No caso das vias expressas para automóveis, pedágio urbano é cobrado para desestimular o tráfego.

A malha de transporte sobre trilhos atrai grande parte da população. Ela reúne mais de uma centena de linhas de metrô e trens urbanos na região metropolitana, destaca Schreiner.

Em paralelo, há uma preocupação com uma melhor orientação de moradores e visitantes em meio a uma rede de transporte que um desconhecido poderia considerar impossível de compreender. Há placas, totens e afins de sinalização em grande quantidade, com informações geralmente em quatro idiomas: japonês, chinês, coreano e inglês.

A arquiteta e urbanista Simone Neiva, que cursou mestrado na Universidade de Tóquio, também comenta sobre o metrô. "Todo mundo usa, de todas as classes e idades. No horário de pico é mais cheio e, mesmo assim, você vê as pessoas carregando livros, lendo mesmo no metrô lotado", comenta. Por outro lado, os assentos são acolchoados, proporcionando mais conforto.

Outra característica da mobilidade é que muitas vias não têm uma calçada construída e, portanto, o espaço do pedestre é traçado com linhas pintadas nas laterais da faixa de rolamento. “A rua é compartilhada entre o pedestre e o carro”, comenta, o que exige também uma segurança no trânsito diferente da vista em cidades brasileiras.

O engenheiro Schreiner também salienta a preocupação em se preparar para desastres naturais extremos, tanto no treinamento e orientação da população quanto nos sistemas de alerta, na formação de profissionais e nas obras de contenção, como comportas para evitar alagamentos em trilhos, por exemplo. "Aqui tem terremoto, tufão, vulcão, maremoto, vendavais, temporais, só não tem Godzilla", comenta.

Drenagem

Nesse aspecto, uma construção que costuma chamar a atenção é um grande sistema de drenagem subterrâneo em Kasukabe, na região metropolitana, a 50 metros de profundidade e com 6,3 km de comprimento, que recebe as águas de rios pequenos e médios. O local chegou até mesmo a se transformar em atração turística nos períodos sem chuvas intensas.

Schreiner explica que o sistema funciona quase como um gigantesco piscinão, recebendo as águas das chuvas quando em maior intensidade. "Eles têm uma visão clara do impacto de uma obra dessas na redução das perdas materiais e de vidas. Grande parte da cidade está construída entre rios, com algumas áreas abaixo do nível deles", justifica.

"É muito difícil e simplista falar em transferir as soluções de Tóquio para qualquer lugar no mundo, porque não vai ter essa densidade, essa economia, esse PIB. Aqui, tudo se torna viável, existe uma avaliação de custo e benefício social", comenta. "Aqui, a economia consegue sustentar esse tipo de obra."