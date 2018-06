Companheiro é responsável por um terço dos assassinatos

BRASÍLIA - O Mapa da Violência 2015, divulgado nesta segunda-feira, 9, revela que 55% dos crimes de violência de gênero no Brasil foram cometidos no ambiente doméstico – e que 33,2% dos homicidas eram parceiros ou ex-parceiros das vítimas. Isso significa que, a cada 10 mulheres com mais de 18 anos, quatro foram mortas pelos companheiros ou ex-companheiros, que usaram, com maior prevalência, força física ou objeto cortante. As armas de fogo são mais comuns nos assassinatos de homens.

“A violência contra a mulher é um problema de saúde pública, que ocorre em diversas regiões do País e do mundo. Divulgar dados e estudos sobre esse tema ajuda a compreender a dimensão do problema e pôr fim a esta prática”, afirma o representante da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS) no Brasil, Joaquín Molina.

O Mapa da Violência analisou os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, e verificou que a reincidência acontece em praticamente metade dos casos de atendimento feminino, permitindo supor que “a violência contra a mulher é mais sistemática e repetitiva do que a que acontece contra os homens”. A pesquisa ainda sugere que tamanho nível de recorrência “deveria ter gerado mecanismos de prevenção”.

A recente promulgação da Lei do Feminicídio, em março deste ano, foi citada na pesquisa. Os autores afirmam que a norma deverá incidir para que, em breve prazo, tenha-se uma fonte mínima de análise a partir da tipificação dos boletins de ocorrência e dos inquéritos policiais. A lei estabelece que, quando o homicídio de mulher acontece por “razões de condição de sexo feminino” (violência doméstica, menosprezo ou discriminação), deverá ser considerado crime hediondo, por “atentar contra os valores basilares da sociedade”.