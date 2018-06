Companhia começou com vôos fretados No mercado da aviação desde 2001, a Team Linhas Aéreas nasceu como uma empresa de vôos fretados no litoral fluminense, atendendo principalmente a empresas da área de petróleo. Em junho de 2006, recebeu autorização para operar como companhia regular. Na época, o diretor-presidente da Team, Mário César Moreira, ex-oficial da Aeronáutica, declarou que tinha dois objetivos: continuar atendendo a funcionários e executivos do setor petroquímico e se firmar como empresa regional - mercado que havia sido relegado a segundo plano desde a desregulamentação do setor, ocorrida em 2003. Com sede num hangar n Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio, a Team já teve acordos operacionais com a Gol em vôos de conexão para Angra, Parati, Búzios e Macaé. Sua frota é composta de aviões é composta por bimotores da LET Aircraft Industries, de fabricação tcheca.