Complexo Anhanguera tem mais dois viadutos Dois novos viadutos do Complexo Anhanguera, conjunto viário que liga a Marginal do Tietê à Via Anhanguera, serão liberados hoje, às 15h. Uma das vias liga a pista marginal da Via Anhanguera, na Vila Jaguara, zona oeste, à pista sentido Castelo Branco da Marginal. O outro viaduto permitirá o retorno de quem segue para o interior à pista sentido capital.