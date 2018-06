Compra de lousa digital sob suspeita em Araraquara O Ministério Público Estadual ajuizou ação civil no Fórum de Araraquara (SP), em que acusa de improbidade a gestão do prefeito Marcelo Barbieri (PMDB)pela compra supostamente superfaturada de lousas digitais para a rede municipal de ensino. A promotoria sustenta que cada lousa custa cerca de R$ 4,5 mil no mercado, mas a prefeitura pagou R$ 32,5 mil a unidade.