Compras vão valer cupons de sorteio a partir de dezembro Os participantes do programa Nota Fiscal Paulista poderão concorrer a prêmios, a partir de dezembro. Cada R$ 100 em compras renderão um bilhete eletrônico que permitirá ao consumidor participar dos sorteios. Serão oferecidos mensalmente prêmios em dinheiro que poderão variar de R$ 100 a R$ 50 mil. "Não é por quantidade de notas, mas pelo valor. Uma nota de R$ 300 rende três bilhetes", diz Newton Oller, diretor adjunto de fiscalização da Secretaria da Fazenda estadual. A partir da semana que vem, quem não for cadastrado no site do programa e quiser participar deverá aderir a um regulamento, que vai valer para todas as premiações.