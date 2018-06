Computadores da Casa Civil são lacrados

Auxiliares próximos ao presidente Lula temem o "tamanho da teia" que pode ter sido armada na Casa Civil. Lula decidiu nomear Carlos Eduardo Esteves Lima, funcionário de carreira que serviu a outros governos, para responder temporariamente pela Casa Civil. A princípio, Lula pensava em deixar Lima como interino até as eleições e decidir sobre o posto com o futuro presidente. Ele, porém, está reavaliando a ideia diante da quantidade de envolvidos nas denúncias.

Prova da preocupação com os estragos das denúncias foi a presença no Planalto, na sexta-feira, de Giles Azevedo, mais fiel escudeiro de Dilma Rousseff quando ela era ministra na Casa Civil. Discreto, Giles se reuniu com Gilberto Carvalho, chefe de gabinete de Lula, com quem conversou sobre os escândalos. Ele também esteve com alguns integrantes da Casa Civil.