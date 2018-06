Comunicação do tucano aluga estrutura própria Na próxima segunda-feira, a coordenação de comunicação do pré-candidato do PSDB, José Serra, começa a funcionar num escritório de 500 m2 na rua Doutor Cardoso de Melo, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. É lá que a equipe do marqueteiro Luiz Gonzalez fará, entre outras tarefas, as preparações para os debates. O jornalista Marcio Aith será o coordenador de imprensa. Um imóvel em Barueri foi cotado para estúdio onde são feitas as gravações do programa de TV, mas optou-se por procurar um local em São Paulo.