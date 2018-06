Conab envia 20 mil cestas básicas para vítimas da seca A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) disponibilizou 20 mil cestas de alimentos para socorrer as famílias atingidas pela estiagem no Ceará e no Piauí. A oferta atende solicitação da Secretaria Nacional de Defesa Civil. A operação de distribuição dos donativos começou hoje e deve prosseguir durante o feriado de 7 de setembro. No Piauí, serão doadas 10 mil cestas à população de 18 municípios que estão em situação mais crítica e, no Ceará, serão 14 cidades beneficiadas com o mesmo volume. O produto doado vem das unidades da Conab localizadas em Maracanaú (CE) e Teresina (PI). Cada cesta contém 23 quilos de alimentos, divididos em arroz, feijão, macarrão, açúcar, leite, farinha de mandioca e óleo de soja. As informações são da assessoria de imprensa do ministério.