Conab vai enviar 708 t de alimentos a SC até o fim de semana

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) informou nesta quinta-feira, 27, que a entrega de alimentos para Santa Catarina vai totalizar 708 toneladas até o final desta semana. O volume equivale a 32.540 cestas básicas, mais 54 toneladas de feijão e 42 mil litros de leite tipo "longa vida" para ajuda aos desabrigados pelas enchentes no estado de Santa Catarina. O transporte é feito pela Defesa Civil e tem a participação de toda a sociedade, além de agentes governamentais e prefeituras municipais do estado. Até agora, já foram distribuídas 288,4 toneladas de alimentos, volume distribuído em 12.540 cestas básicas, sendo 5.000 da Superintendência Regional da Conab em Santa Catarina e outras 7.540 enviadas pelo Rio Grande do Sul. Outras 420 toneladas de alimentos armazenados na unidade da estatal em Herval do Oeste estão sendo transferidas para o município de São José, onde serão montadas mais 20 mil cestas para distribuição até o próximo domingo (30). A elaboração dessas cestas conta com apoio do Exército, de agentes penitenciários e forças da Academia de Polícia Militar. Em nota, a Conab informou ainda já enviou 54 toneladas de feijão do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), divididas em dois lotes iguais de 27 toneladas, para Itajaí e Blumenau. Também, por meio do PAA, a Conab vai enviar às vítimas 42 mil litros de leite longa vida. A estatal explica que o leite foi incluído excepcionalmente nestas doações, face à falta de água potável para consumo, necessária à diluição do leite em pó. As cestas são compostas de arroz, feijão, leite, macarrão, farinha de trigo, açúcar, farinha de mandioca e óleo de soja. As doações também contam com recursos financeiros da Defesa Civil do Governo Federal. As informações são da assessoria de imprensa da Conab.