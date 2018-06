Conanda rejeita toque de recolher O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) aprovou ontem, em Brasília, parecer contrário ao toque de recolher para menores adotado em Ilha Solteira, Fernandópolis e Itapura, interior de São Paulo. O parecer deve servir de base para o Conselho Nacional de Justiça orientar as Varas da Infância e da Juventude a revogar as medidas. A restrição fere a Constituição, diz o parecer.