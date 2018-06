Concedida licença para substituição de aterro sanitário no Rio

A Comissão Estadual de Controle Ambiental (Ceca) do Rio concedeu nesta terça-feira, 27, o licenciamento prévio do Centro de Tratamento de Resíduo Sólido (CTR-Rio), em Paciência, na zona oeste, projetado para substituir o Aterro Sanitário de Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que está saturado. O pedido de licença prévia vem sendo analisado desde 2003. A demora, segundo o presidente da Ceca, Antonio Carlos Gusmão, deve-se a existência de mais de 50 ações judiciais questionam a construção do novo aterro, licitado em 2002, e defendido pelo ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc. "Ninguém quer morar do lado de um aterro, assim como ninguém quer morar do lado de um cemitério, mas toda cidade tem que ter um", disse Gusmão. Segundo ele, o licenciamento prévio foi concedido levando-se em consideração o parecer com 35 ressalvas do Ministério Público Estadual, entre elas, a ausência de detalhamento no Estudo de Impacto Ambiental sobre o tratamento do chorume e monitoramento da saída de efluentes do aterro sanitário. De acordo com Gusmão, a partir de agora é que serão feitos os estudos mais técnicos, de impacto ambiental. O licenciamento prévio é, na prática, apenas uma autorização para a localização. A Ceca pode fazer exigências, como a adequação aos pontos detalhados pelo Ministério Público. O empreendedor agora tem que entregar o detalhamento do projeto e pedir o licenciamento de instalação", disse Penido. O novo aterro deverá receber 9 mil toneladas diárias de lixo. O ex-secretário do Ambiente Carlos Minc , que toma posse hoje como ministro do Meio Ambiente, defendeu a construção do aterro. Em março, anunciou que Gramacho estava à beira de um desastre ambiental por conta de acidentes geotécnicos. Ele anunciou, então, que agilizaria o licenciamento ambiental para o CTR-Rio.